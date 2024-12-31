Trakya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Trakya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Trakya\'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Trakya'da yılbaşı gecesi huzur ve güven sağlamak için 6 bin 752 kolluk kuvveti görev yapacak.

31.12.2024 16:16
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Trakya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 6 bin 752 kolluk kuvveti görev yapacak.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalara devam edecek.

Edirne'de 1647, Tekirdağ'da 3 bin 405, Kırklareli'nde ise 1700 kolluk kuvveti yılbaşı gecesi görev yapacak.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 149 noktada, 3 bin 405 kolluk kuvvetinin görev başında olacağını söyledi.

Soytürk, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla ekiplerin sahada olacağını aktardı.

Yeni yılda da ekiplerin özverili çalışmalarının süreceğini dile getiren Soytürk, "Yıl başı gecesinde İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından 149 noktada, 656 ekip ve 3 bin 405 personelle denetim ve uygulamalarımız devam edecek. Yılbaşı gecesini sevdiklerinizle sağlık, mutluluk ve güven içinde geçirmenizi diler, yeni yılın tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz." dedi.

Soytürk, il genelinde yılbaşı öncesi yoğun tedbirler alınarak, kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması için yılbaşı öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bilgi veren Soytürk, "Kaçak alkol ve tütünle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde toplam 24 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 2 bin 890 litre kaçak, sahte alkol ve 245 bin 530 bandrolsüz ürün ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde 158 operasyon yapılmış, toplam 2 bin 159 gram uyuşturucu madde, 1813 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 705 lira ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olarak 202 şüpheli gözaltına alındı." diye konuştu.

Edirne ve Kırklareli

Edirne'de de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 59 trafik ekibi ve 132 trafik personeli, 129 asayiş ekibi ve 1515 asayiş personeli olmak üzere toplam 188 ekip ve 1647 personel görev alacak.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun tüm emniyet personellerinin sivil ve resmi olarak sahada olacağını ifade etti.

Bazı emniyet personellerinin ise masa başında görev yapacağını dile getiren Karaburun, "Biliyorsunuz ki bizim güçlü bir network ağımız var. Kamera başından da risk analizi yapıyoruz. Masa başında da ciddi analizler yapıyoruz. Sağlık izinliler, hastalar hariç başta ben ve müdür yardımcılarım olmak üzere tüm personelimiz sahada olacak." diye konuştu.

Kırklareli'nde de 1700 kolluk kuvveti görev yapacak

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Yılbaşı, edirne, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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