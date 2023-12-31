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Trakya'da Yılbaşı Öncesi İşletmelerde Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
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Trakya'da Yılbaşı Öncesi İşletmelerde Gıda Güvenliği Denetimleri

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilerek, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımı sağlandı.

Trakya\'da Yılbaşı Öncesi İşletmelerde Gıda Güvenliği Denetimleri
31.12.2023 - 12:15,
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Trakya'da, yılbaşı öncesi işletmelerde gıda güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan işletmeleri denetledi, ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol etti.

İl Müdürü Atilla Bayazıt da denetimlere katıldı.

Bayazıt, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak için ekiplerin sahada denetimlerini sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler kafe, restoran ve marketlerde satılan ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol ederek, esnafı bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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Trakya Bölgesi, Edirne, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da Yılbaşı Öncesi İşletmelerde Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
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