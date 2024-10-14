Trakya Karması Seçmeleri Lüleburgaz'da Yapıldı - Son Dakika
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Trakya Karması Seçmeleri Lüleburgaz'da Yapıldı

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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den 46 sporcunun katıldığı 14 yaş altı Milli Takım Trakya Karması seçmeleri, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirildi. Seçmelere TFF'nin uzman ekipleri liderlik etti.

14.10.2024 17:43  Güncelleme: 18:53
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(KIRKLARELİ)- Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den 46 sporcunun katıldığı 14 yaş altı Milli Takım Trakya Karması seçmeleri Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Milli Takım Trakya Karması seçmeleri Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) gerçekleştirildi. TFF Amatör Milli Takım Sorumlusu, eski milli futbolcu İsmail Taviş'in başında olduğu ekip tarafından yapılan seçmelerde, 2011 doğumlu 46 sporcu ter döktü. Seçmeleri takip eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kırklareli Şube Başkanı Özay Balcı, "Trakya karmasını oluşturma çalışması yapılıyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinden 46 sporcu katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun her yıl yapmış olduğu bu çalışma bu sene 2011 doğumlu oyuncular üzerinde yapılmakta. Seçmenin başında TFF Trakya Bölge Sorumlusu İsmail Taviş hocamız var. Biz de bu organizasyona Kırklareli ili olarak ev sahipliği yapıyoruz. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi tesisleri Türkiye'deki sayılı tesislerden bir tanesi. Belediye başkanımız Murat Gerenli ve tesis çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.

TFF Amatör Milli Takım Sorumlusu, eski milli futbolcu İsmail Taviş ise "TFF bölgeler seçmelerimiz var. Bu seçmeler Kasım ayında yapılacak. Biz de buna göre Trakya'yı ve İstanbul'daki akademi liglerin bir taramasını yapıyoruz. Trakya çok zengin bir muhit, çok yetenekli çocuklarımız var. 20 kişilik bir kadro hazırlayacağız. O kadroyu Riva'ya götüreceğiz. Milli Takım hocalarımıza seyrettireceğiz. Bu tesis gerçekten çocuklar ve gençler için çok güzel bir yer. İnşallah kulüplerimizin de böyle tesisleri olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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