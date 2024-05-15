Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından konferans düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından konferans düzenlendi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından konferans düzenlendi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, 'Anadolu'dan Balkanlar'a Türk Göçü, Atatürk ve Selanik' adlı bir konferans düzenledi. Konferansta, üniversitenin Balkanlar'a yönelik çalışmaları ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar'ın sunumu yer aldı. Konuşmalarda Türkiye'nin ikinci yüzyılına değinildi ve Türkiye'nin geleceğinin parlak olacağı vurgulandı. Ayrıca Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde akademisyen adaylarına yönelik bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumda, enstitünün tarihçesi ve mezun verileri paylaşıldı, iyi bir akademisyen olmanın önemine vurgu yapıldı.

15.05.2024 17:05
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Anadolu'dan Balkanlar'a Türk Göçü, Atatürk ve Selanik" adlı konferans düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki konferansta, üniversitenin bir misyon olarak Balkanlar'ı büyüteç altına aldığını ve güzel işler ortaya koyduklarını söyledi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar da bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin ikinci yüzyılına değinen Kayapınar, "Eğitim seviyesi ve yaygınlığı tarih boyunca Anadolu ve Trakya topraklarında hiç bu kadar yüksek olmadı. Kadın, sosyal ve iş hayatında hiç bu kadar yüksek oranda yer almamıştır. Türkiye'nin ilk yüzyılında büyük gelişmeler yaşandı, önemli adımlar atıldı. Türkiye'nin ikinci yüzyılı ise altın yüzyıl olacaktır."

Konuşmasının ardından Tabakoğlu, Kayapınar'a katılım belgesi takdim etti.

Akademisyenliğe hazırlık sempozyumu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde akademisyen adayları bilgilendirildi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necdet Süt, Dr. Ratip Kazancıgil dersliğindeki sempozyumda, 1983'te kurulan enstitünün eğitime 1987-1988 eğitim döneminde başladığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Kırkpınar Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Eczacılık fakültelerinin yer aldığını belirten Süt, "Bu fakültelerde toplam 26 anabilim dalında 30 yüksek lisans ve 19 doktora programı bulunuyor. Ayrıca her yıl 814 mezun veriyoruz ve bunların yüzde 84.7'si yüksek lisans, yüzde 15.8'i ise doktora mezunudur." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu ise iyi bir akademisyen olmanın, işine duyduğun sevgiyi ve merak duygusunu asla yitirmemekle, her zaman yeni bilgileri keşfetmeye açık olmakla ilgili olduğunu kaydetti.

Sempozyumda Doç. Dr. Fatma Gülsüm Önal ve Doç. Dr. Gülben Sayılan Özgün da bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından konferans düzenlendi - Son Dakika

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