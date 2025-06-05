TRT Kurban Bayramı Özel Yayınları

TRT, Kurban Bayramı'nda radyo ve televizyon kanallarındaki özel içerikleri izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın "Alişan ile Hayata Gülümse" programı sezon finaliyle izleyiciyle buluşurken, kelime yarışması "Lingo Türkiye" de bayrama özel bölümüyle ekranlarda olacak. Aynı gün "Hanımağa'nın Gelinleri" filmi de TRT 1'de yayınlanacak.

"3'te 3 Bayram Özel" programı iki bölümüyle 8 ve 9 Haziran'da ekrana gelecek.

TRT 1 ekranlarında her cumartesi izleyiciye sunulan "Gönül Dağı" dizisi bayramda "Gönül Dağı Kurban" ve "Gönül Dağı Kurban 2" bölümleriyle, 9 Haziran'da gösterilecek.

TRT 2, Kurban Bayramı'na özel hazırladığı yayınlarıyla izleyicilerini kültür, tarih, edebiyat ve sinema dolu bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Yarın, "Kayıp İzler Atlası - Hac Yolculuğu ve Surre Alayları", "Tarih Söyleşileri - Kurban ve Hac İbadetlerinin Tarihi", "Karalama Defteri" programları ve "Adaminte Makan Abu (Adem Oğlu Abu)" filmi izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT Belgesel'de "Yiyeceğin Serüveni" ve "Benim Sakin Dünyam" programları 7 Haziran'da ekranlarda olacak.

TRT Çocuk'ta bayram şöleni

TRT Çocuk, TRT ortak yapımı animasyon filmlerini Kurban Bayramı'nda ekrana getirecek. "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", "Pırıl: Sayıların Gizemi", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" ve "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" filmleri bayram boyunca çocuklarla buluşacak.

TRT Diyanet Çocuk'ta "Gezgin Çelebi: Semavi'nin Sırrı", "Aslan Parçası Cesur", "Cümbür Cemaat: Kamptayız" ve "Heybeli Tiyatro" gibi birbirinden renkli ve eğitici içerikler bayram boyunca ekranlarda olacak.

TRT'nin arşivinden derlenen programlar izleyiciyle buluşacak

TRT Müzik'te "Şükrü Kabacı ile Oyun Havaları" programında yarın, 7 ve 8 Haziran'da bayram coşkusu yaşanırken, "Zeki Müren ile Baş Başa" program yarın izleyicileri maziye uzanan bir bayram yolculuğuna çıkarmayı hedefliyor.

TRT'nin arşivinden derlenen, 1970'li, 1980'li ve 1990'lı yıllarda büyük ilgi gören müzik programları, sohbetler ve şarkılarla "Arşivden" programı bayram boyunca TRT Müzik'te yayınlanacak.

"Akşam Sefası" programı da bayram özel bölümüyle yarın TRT Müzik'te ekranlara gelirken, Selahattin Alpay'ın sunumuyla ve konuk sanatçılar eşliğinde hazırlanan "Türkü Deryası - Bayram Özel" programı da 7 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

"Türkistan Gündemi" her gün TRT Avaz ekranlarında

Türk dünyasında ve dünyada yaşanan gelişmeleri ele alan "Türkistan Gündemi" programı bayram boyunca her gün, "Sürünün Zor Yolculuğu" belgeseli yarın, "Gönül Dağı - Kurban" filmi 7 Haziran'da ve devam filmi "Gönül Dağı – Kurban 2", 8 Haziran'da TRT Avaz ekranlarında olacak.

TRT Türk, Kurban Bayramı'nda Ahmet Bey'in yaşadığı evdeki olayları konu alan "Kurban" dizisini bayram boyunca ekrana getirecek.

Özel konserlerinin ekranlara geleceği "Nostalji Konserleri" de bayram boyunca yayınlanırken, "Kız Kardeşim Mommo" filmi 7 Haziran'da, "Dil Pare" programı da özel bölümüyle bayram boyunca ekranda olacak.

Almanya'nın Düsseldorf ve Köln kentlerinde yaşayan Türk vatandaşlarına mikrofon uzatan "Mikrofon Senin Köln-Düsseldorf - Kurban Bayramı Mesajları" programı da bayram boyunca TRT Türk ekranlarında yayınlanacak.

TRT Kurdi'de "Rengen Jiyane (Sabahın Sesi)", "Derman (Sağlık Olsun)", "Elif U Hevalen We (Elif ve Arkadaşları 2: Perişler)", "Eyda Qurbane (Kurban Bayramı)", "Dawiya Hefte (Hafta Sonu)", "Birca Xaçepirsan: Efsuna Çuka Qirase (Bulmaca Kulesi)", "Dengbej (Ozan)", "Pırıl: Efsuna Hejmaran (Pırıl: Sayıların Gizemi)", "Hevdeng (Dilden Gönüle)" ve "Stranbej (Türkülerimiz)" yapımları bayram boyunca izleyicilerle buluşacak.

TRT'nin dijital bilgi yarışması "Bil Bakalım" da 6-9 Haziran'da "Hac ve Kurban Etkinliği" düzenlenecek. Yarışmanın özel etkinliği, Kurban Bayramı ve Hac ibadetlerinin esasları, bayram ve bayramın önemi üzerine olacak.

TRT radyolarında da gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.