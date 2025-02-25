Trump'a Erişim Yasağı Devam Ediyor - Son Dakika
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Trump'a Erişim Yasağı Devam Ediyor

ABD'de bir yargıç, AP'nin Trump'ın etkinliklerine erişim yasağının kaldırılması talebini reddetti.

25.02.2025 03:16
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ABD'de bir federal yargıç, Associated Press'in (AP), ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray ve başkanlık uçağı Air Force One'da düzenlenen etkinliklerine erişim yasağının geçici olarak kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Trevor McFadden, Trump'ın Oval Ofis ve Air Force One'daki etkinliklerine erişim kısıtlamasının geçici olarak kaldırılması yönündeki AP'nin talebini geri çevirdiğini bildirdi.

AP'nin kısıtlama nedeniyle "telafisi mümkün olmayan şekilde zarar gördüğü" yönündeki iddiasını kanıtlayamadığını savunan McFadden, haber ajansının, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğine sağlanan notlar aracılığıyla gerekli bilgilere ulaşabileceğini ve etkinliklere fiziksel olarak katılmamasının büyük bir kayıp teşkil etmediğini belirtti.

McFadden, AP'nin davayı karardan yaklaşık 10 gün sonra açması nedeniyle yasağın kaldırılması için acil müdahale gerekmediğini aktararak, haber ajansının ihtiyati tedbir talebine ilişkin argümanları dinlemek üzere 20 Mart'a duruşma tarihi verdi.

Öte yandan, Yargıç McFadden, Trump yönetimine iki haftadır yürürlükte olan yasağı yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

AP haber ajansı, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetiminin üç yetkilisine dava açmıştı.

Ajans, dava dilekçesinde, "AP'nin editoryal bağımsızlığına ve haber toplama ve raporlama yeteneğine yönelik bu hedefli saldırı, (Anayasa'da) birinci değişikliğin tam da özüne saldırıyor. Mahkeme bunu derhal düzeltmeli." ifadelerine yer vermişti.

"Amerika Körfezi" ifadesi

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Kabine Sekreteri Taylor Budowich, geçen hafta X sosyal medya platformundan AP'yi eleştirerek, ajansın "Amerika Körfezi" ifadesinin kullanmaması nedeniyle tepki göstermişti.

Budowich, ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamında AP ajansının "sorumsuz ve dürüst olmayan haber yapma" hakkının basın özgürlüğü gereğince korunduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Budowich bu hakkın AP'ye Beyaz Saray'daki Oval Ofis veya başkanlık uçağı Air Force One gibi özel alanlara serbest şekilde girme hakkı tanımadığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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