Trump: Biden başkanlık için uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil - Son Dakika
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Trump: Biden başkanlık için uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Biden'ın başkanlık için uygun olmadığını ve başkanlığa devam etmeye de uygun olmadığını belirtti. Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu ve Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca tamir edeceğini kaydetti.

21.07.2024 22:03
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NEW Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, "(ABD Başkanı Joe) Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." açıklamasında bulundu.

Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.

"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Biden başkanlık için uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil - Son Dakika

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