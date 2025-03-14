Trump'ın Çağrısına Moskova'dan Olumlu Yanıt

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısını olumlu karşıladıklarını belirterek, "ABD Başkanı'nın sinyali dikkate alındı." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da ABD Başkanı Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çağrıya olumlu yanıt verdiğine işaret eden Uşakov, "ABD Başkanı'nın sinyali dikkate alındı. Putin, Kiev'in silah bırakma ve teslim olma emrini vermesi durumunda, Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanacağını ve iyi muamele göreceğini garanti etti." dedi.

Uşakov, ABD ile temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Putin, ABD yönetimiyle yeniden kurulan diyalog esnasında dile getirilen tüm konulara duyarlı. ABD ile başlatılan diyalog bir dizi kanal üzerinden düzenli olarak yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

"Kiev yönetimi, vatandaşlarını kurtarmak için şansa sahip"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk'taki Ukraynalı askerlere teslim olma çağrısı yaparak insancıl bir yaklaşım sergilediğini ancak bu çağrının reddedilmesi halinde söz konusu askerlerin "yok edileceğini" belirtti.

Kiev yönetiminin "vatandaşlarını kurtarmak" için şansa sahip olduğuna işaret eden Medvdev, "Önümüzdeki saatler neyi seçtiklerini gösterecektir." ifadesini kullandı.

Trump, Putin'den Kursk bölgesinde çevrelenen Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasını istediğini bugün açıklamıştı.

Putin de Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Trump'ın Ukraynalı askerlerle ilgili çağrısını anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır." ifadesini kullanmıştı.