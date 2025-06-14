ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi.
Beyaz Saray'ın paylaştığı Trump'ın günlük programına göre, Durum Odası'ndaki söz konusu toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Toplantıda, İsrail-İran geriliminin bölgesel yansımaları, ABD-İran müzakerelerinin bundan sonraki seyri ve gerilimin uluslararası yansımalarının ele alındığı belirtildi.
Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Trump, İsrail-İran Gerilimini Değerlendirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?