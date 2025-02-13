Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da görüşecek - Son Dakika
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Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da görüşecek

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Putin ile Suudi Arabistan'da buluşacak.

13.02.2025 02:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilebilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD Başkanı, hem Putin hem de Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceklerini kaydederek "Aslında onun (Putin'in) buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız." ifadelerini kullandı.

"Devlet Başkanı Putin de Devlet Başkanı Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum." diye konuşan Trump, bu konuda sıkı bir diplomatik süreç içinde olacaklarını vurguladı.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in ne düşündüğünü tam olarak bilmiyordum, ancak net bir şekilde söyleyebilirim ki, o da bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor." dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği "uygulanabilir" değil

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin "uygulanabilir" olmadığını düşündüğünü söyledi.

Trump, "Uzun zamandır Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini söylüyorlar, benim için sorun yok. Onun NATO'ya girmesi uygulanabilir değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak Ukrayna'ya 350 milyar dolardan fazla para verdiklerini ve bugüne kadar bunun karşılığında bir şey almadıklarını anlatan Trump, bundan sonra Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceklerini ancak bunun karşılığında bu ülkeden nadir toprak mineralleri alacaklarını kaydetti.

Avrupa'nın Ukrayna'ya borç olarak savunma desteği sağladığını, buna mukabil Joe Biden yönetiminin karşılığını almadan bu ülkeye destek verdiğini söyleyen Trump, savaşın sona ermesini istediğini ancak bundan sonra Ukrayna'ya verecekleri desteğin karşılığını alacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da görüşecek - Son Dakika

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