Trump'tan İran'a Uranyum Şartı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Uranyum Şartı

03.06.2025 11:31
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Trump, İran ile nükleer müzakerelerde uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanacak olası nükleer anlaşma kapsamında Tahran'ın uranyum zenginleştirme programına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın uranyum zenginleştirme programının önceki yönetimler tarafından "uzun zaman önce durdurulmuş olması gerektiğini" savunan Trump, "Olası anlaşmamız kapsamında uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Axios haber platformunun ABD'nin İran'a sunduğu nükleer anlaşma teklifinin taslağına ilişkin haberinde ise maddeler kapsamında Tahran'ın "düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli bir süre izin verileceğinin" belirtildiği öne sürülmüştü.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri ve Trump'ın teklifi

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı henüz belirlenmedi.

ABD basını, Amerikalı müzakerecilerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılan nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu yazmıştı.

Trump da konuya ilişkin soruya, "Evet bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak." ifadeleriyle yanıt vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın yaklaşık iki hafta önce sözünü ettiği nükleer anlaşma teklifinin 31 Mayıs'ta Umman tarafından kendilerine teslim edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Uranyum Şartı - Son Dakika

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