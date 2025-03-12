Trump'tan Rusya'ya 30 Günlük Ateşkes Çağrısı

WASHINGTON, 12 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan üst düzey toplantının ardından, " Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesini temenni ediyorum" dedi.

NBC News kanalının haberine göre Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada 30 günlük ateşkes kararına kısaca değinen Trump, "Ukrayna anlaşmayı kabul etti; umarım Rusya da kabul eder" diye konuştu.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a tekrar davet edilip edilmeyeceği sorusuna ise, "Elbette, kesinlikle" yanıtını verdi.

ABD'li haber portalı Politico ise haberinde Beyaz Saray'da Tesla otomobillerinin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte ateşkes önerisi hakkında konuşan Trump'ın, " Vladimir Putin'le konuşacağım. Nihayetinde bu sürecin bir tarafı da Rusya" ifadelerine yer verdi.

Şubat ayının sonlarında ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da hararetli bir tartışma yaşanmış ve bunun üzerine Trump yönetimi, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri destek ve istihbarat paylaşımını kestiğini duyurmuştu.

Ukrayna ve ABD heyetlerinin Cidde'de bir araya gelmesinin ardından yapılan ortak açıklamaya göre Washington, "Ukrayna'ya sağlanan istihbarat ve güvenlik desteğini derhal yeniden başlatmayı" kabul etti.