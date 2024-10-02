Trump'tan Skandal Açıklama: Baş Ağrısı

Güncel

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın 2020'de ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki üsse düzenlediği saldırının ardından travmatik beyin hasarı (TBH) teşhisi konulan 100'den fazla Amerikan askerinin sağlık durumunu "baş ağrısı" olarak nitelendirdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, 2020 yılında Irak'taki ABD üssüne saldıran ve 100'den fazla askerin travmatik beyin hasarı yaşamasına neden olan İran'a, daha sert karşılık verilip verilmemesi gerektiğini sordu.

Trump, "Yaralı derken? Başları ağrıdığı için mi? Çünkü bombalar hiç isabet etmedi." dedi.

İran'a kendisinden daha sert davranan kimse olmadığını savunan Trump, ABD güçlerine fırlatılan füzelerin yüksek ses çıkarmaktan başka bir zararı olmadığını söyledi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak 2020'de ABD kuvvetlerinin konuşlandığı El-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki El Esed üssüne 2020'de düzenlediği saldırının ardından 100'den fazla Amerikan askerine TBH teşhisi konmuştu.