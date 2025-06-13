Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail- İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldığını bildirdi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.
İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşı saldırılarıyla iyice artan gerilimin ele alındığı görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Trump ve Netanyahu'dan İran Gerilimi Görüşmesi - Son Dakika
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