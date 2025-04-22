Trump ve Netanyahu'dan İran Mesajı - Son Dakika
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Trump ve Netanyahu'dan İran Mesajı

Trump, Netanyahu ile görüştü; İran müzakerelerinde aynı fikirde olduklarını belirtti.

22.04.2025 21:45
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından "her konuda aynı tarafta oldukları" mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'den de açıklama geldi.

Leavitt, Trump-Netanyahu görüşmesinin iyi geçtiğini ve özellikle İran'la müzakereler konusunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan birçok kez net bir şekilde ifade etti: İran konusunda bir anlaşma görmek istediğimizi ve İran'ın bu konuda bir seçim yapması gerektiğini çok net bir şekilde ifade etti. Başkan aynı zamanda İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini de çok net bir şekilde ifade etti. Bugün Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmede de bunu yineledi." şeklinde konuştu.

Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Netanyahu'dan İran Mesajı - Son Dakika

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