Trump ve Putin Görüşmesi: Ukrayna ve İran Üzerine

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya karşılık vermek zorunda kalacağını çok güçlü bir şekilde ifade etti. Putin İran ile yapılacak görüşmelere katılacağını ve belki de bu konunun hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılmasında yardımcı olabileceğini ifade etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Putin Ukrayna'nın son saldırısına bir yanıt vermek zorunda olduğunu iletti. Ayrıca Trump, Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü aktarırken, Putin görüşmelere dahil olabileceğini belirtti.

Trump, görüşmeye ilişkin Truthsocial hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım telefon görüşmesini az önce tamamladım. Görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Ukrayna'nın Rusya'ya ait uçaklara düzenlediği saldırıyı ve her iki tarafın da gerçekleştirdiği diğer saldırıları ele aldık. İyi bir görüşmeydi, ancak hemen Barışa yol açacak bir görüşme değildi. Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya karşılık vermek zorunda kalacağını çok güçlü bir şekilde ifade etti. Ayrıca İran'ı ve İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararında zamanın daralmakta olduğu ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiği konusunu da ele aldık! Başkan Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade ettim ve bu konuda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Başkan Putin İran ile yapılacak görüşmelere katılacağını ve belki de bu konunun hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılmasında yardımcı olabileceğini ifade etti. Benim görüşüme göre İran bu çok önemli konuda kararını ağırdan alıyor ve çok kısa bir süre içerisinde kesin bir cevaba ihtiyacımız olacak!"