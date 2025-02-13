Trump ve Putin Suudi Arabistan\'da Buluşacak

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(ANKARA)-ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya gelmeyi beklediklerini ve görüşmede Suudi Veliaht Prensi'nin de olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ayrıntıları Oval Ofis'te yaptığı basın toplantısında paylaşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecekte, muhtemelen Suudi Arabistan'da bir araya gelmeyi beklediklerini söyledi.

Putin ile yaptığı görüşmeyi iyi bir sohbet olarak nitelendiren Trump, görüşmenin bir saatten fazla sürdüğünü belirtti. Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin pratik olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi. Başkan Trump, Putin'in savaşın bitmesini ve altı ay sonra tekrar savaşa dönülmemesini istediğini belirterek Ukrayna'nın barış yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.