TSK'da Teğmen Cezaları İftira!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan bazı teğmenlerle ilgili sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile YDK süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Daha önce de vurguladığımız gibi, TSK'da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var; alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu olay toplumda gerçekler üzerinden değil, bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir. Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun, başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir."

" Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı" iddiaları

Bakanlık kaynakları, "Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı" iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.

Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."

İspanyol basınındaki Eurofighter iddiaları

İspanyol basınında çıkan, "Alınacak 40 adet "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının ilk 20 tanesinin ikinci el, diğer 20 tanesinin de yeni olacağına" ilişkin iddiaları değerlendiren kaynaklar, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetlerimizin, harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik konfügrasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şu anda kesin bir şey yok. Görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini açıklamıştık. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek."

Türkiye'ye ait korvetin Ege'de kablo döşeme çalışmalarına müdahalesi

Bakanlık kaynakları, Türkiye'ye ait bir korvetin Girit Adası'nın 7 mil kuzeyinde deniz altına kablo döşeme çalışmalarına müdahale ettiğine yönelik basında çıkan haberler üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin hak ve menfaatlerini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğini bugüne dek defalarca ortaya koymuştur. Hak ve menfaatlerimizin bulunduğu alanlarda Yunanistan'ın oldu-bitti şeklinde icra etmeye çalıştığı faaliyetlere geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerekli müdahaleyi yaparız. Bu kapsamda bu tür çalışmalar icra eden Yunanistan'a ait gemiler telsizle ikaz edilmektedir. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümü hedefleyen yapıcı bir yaklaşımın benimsenmesi herkesin faydasına olacaktır."

(Bitti)