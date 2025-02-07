TSK'dan Irak'ta 8 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.