TSK\'dan Suriye ve Irak\'ta Terör Operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadeleye ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam edecek." ifadesi kullanıldı.