Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/ YPG'li, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek."
Son Dakika › Güncel › TSK'dan Suriye ve Irak'ta Terör Operasyonu - Son Dakika
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