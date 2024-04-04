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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu.

3. Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen fiili atışlı tatbikatın gözlemci günü yapıldı.

Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ferdi ile toplu eğitimin geliştirilmesi amacıyla Kars'ta düzenlenen tatbikat doğudaki 16 ilde icra edildi.

Kars'ta fili atışlı arazi ve fiili sınır güvenliği tatbikatları, Ağrı ve Bitlis Tatvan'da ise fiili atışsız arazi tatbikatı yapıldı.

Tatbikat kapsamında hedefler, hava unsurlarının, ateş destek vasıtalarının, tank ve mekanize birlikleri ile keskin nişancıların atışlarıyla 12'den vurularak başarıyla imha edildi.

Kar ve şiddetli soğukta muharebe imkan ve kabiliyetler deneniyor

İki yılda bir uluslararası katılımla düzenlenen tatbikatta, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil, muharebe imkan ve kabiliyetler deneniyor.

Tatbikatla ayrıca komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması ve mezun olmuş genç subay, astsubayların birlikleri zor şartlarda sevk ve idare etme ile planlama yeteneklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Bu yıl icra edilen tatbikata, 3. Ordu Komutanlığı ana ast ve bağlı birlik komutanlıkları, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen komando birlikleri, kara havacılık unsurları, sınıf okulları ile kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, seçkin gözlemci günündeki tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, başarılı bir şekilde görevlerin icra edildiğini söyledi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Tarakcı, "Bugün burada, 21. yüzyılda yaşanması muhtemel 5'inci nesil veya hibrit savaş olarak tanımlanan karmaşık hatları belirsiz ve koşulların net olmadığı bir muharebe ortamından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün kuvvet ve kabiliyetiyle 3. Ordu Komutanlığının kendisine tevdi edilecek her türlü muharebe görevini başarma güç, azim ve iradesini sergilediği kriz yönetimi ve tatbikatlar zincirinin kesin sonucu muharebe safhasını ve hedefin ele geçirilmesini birlikte izledik." dedi.

"Genç subayların yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor"

İçinde bulundukları koşullar ve yaşadıkları coğrafya nedeniyle her zamankinden daha fazla ve daha kapsamlı olarak muharebeye hazır olmaları, kendileri ile birlikleri her konuda yetiştirmeleri gerektiğini anlatan Tarakcı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada hayatta kalabilmek ve başarılı olmak, caydırıcı bir güç olmayı, mevcut harp silah ve araçlarını etkinlikle kullanan bireyler yetiştirmeyi ve belirsizlik ortamı ile çok çabuk değişen koşullarla süratli ve doğru karar alabilen liderlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu tatbikatta muharebe sahası ana fonksiyon alanlarının tüm boyutlarıyla işletilmesi hedeflenmiş, birliklerimizin kar ve şiddetli soğuklar başta olmak üzere her türlü hava koşullarında atışlar dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerindeki eğitim seviyelerini geliştirilmesi ve beka kabiliyetini arttırılarak, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonu ve bunun geliştirilmesi, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması ve sınıf okulundan mezun olan genç subay ve astsubayların birliklerini zor şartlarda sevk ve idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirilmesi amaçlanmıştır."

Tarakcı, "Bugün Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gördüklerimiz, geleceğe güvenimizi arttırmış, ümitlerimizin boşuna olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde, her şartta ve her durumda milletinin emrinde, dosta güven düşmana korku vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

"Kış Tatbikatı-2024"ün gözlemci günü, personele hediye verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.