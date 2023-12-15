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TSK'nın hava ve füze savunma sistemleri için seri üretim sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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TSK'nın hava ve füze savunma sistemleri için seri üretim sözleşmesi imzalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları kapsamında üretilen hava ve füze savunma sistemleri Siper Ürün-1 ve Hisar için seri üretim sözleşmesi imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin yerli teknoloji hamleleri doğrultusunda kritik teknolojilerin üretim üssü haline geldiğini belirtti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise Türk savunma sanayisinin son zamanlarda geliştirdiği ürünlerin dünyanın dikkatini çektiğini ifade etti.

TSK\'nın hava ve füze savunma sistemleri için seri üretim sözleşmesi imzalandı
15.12.2023 - 19:59,
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Yerli hava savunma füzeleri için seri üretim sözleşmesi imzalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları kapsamında üretilen hava ve füze savunma sistemleri Siper Ürün-1 ve Hisar için seri üretim sözleşmesi imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma bakan yardımcıları  ve savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.

'SAVUNMA KAPASİTEMİZİ DAHA GÜÇLÜ SEVİYELERE TAŞIYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin yerli teknoloji hamleleri doğrultusunda kritik teknolojilerin üretim üssü haline geldiğini söyledi. Yerli imkanlarla geliştirilen bölge ve hava füze sistemi Siper'in sahip olduğu uzun menzil yeteneği ile alanındaki ihtiyaçları karşılayacak kritik önemde bir proje olduğunu belirten Güler, Siper siteminde kullanılacak Hisar füzesinin de azami oranda milli olarak geliştirildiğini aktardı. TSK'nın acil sistem ihtiyaçlarının karşılanacağını bildiren Güler, "Karada, denizde ve havada ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için böylesine önemli projelerin sayısının daha da artırılması ve kahraman ordumuzun envanterine dahil edilmesi bir tercih değil, zorunluluktur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiirindeki veciz sözünden hareketle, yurdumuza alçakları uğratmamak için bir yandan göğsümüzü siper etmeye daima hazır beklerken, aynı zamanda Siper gibi silah ve sistemlerimizi üreterek savunma kapasitemizi daha güçlü seviyelere taşıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda ecdadımıza yakışır yeni başarıları, tarihimizin altın sayfalarına yazacağımızdan, Cumhuriyetimizin ikinci asrını, aynı zamanda 'savunma sanayii yüzyılı' yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'ÜRETEBİLEN ÜLKE SAYISI 10'U GEÇMİYOR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise son zamanlarda Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ürünlerin dünyanın dikkatini çektiğini söyledi. Hava savunma sistemlerini yerli şekilde üreten ülke sayısının 8-9 civarında olduğunu kaydeden Görgün, "Bunu üretebilen ülke sayısı 10'u geçmiyor. Katmanlı hava savunma sistemini üretebilen, yani her bir katmanda ürünü yerli milli ülke sayısı da 5'i geçmiyor. Dolayısıyla biz emin adımlarla, doğru adımlarla ve kararlı bir şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. Buradaki en büyük teşekkür, en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Tüm projelerimizde ortaya koyduğu irade, bizlere verdiği motivasyon ve tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışmasıyla böyle başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Ardından, proje ortağı şirketlerle sözleşme imzalandı. Siper hava savunma sisteminin maketi Bakan Güler'e hediye edildi.

Kaynak: DHA
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