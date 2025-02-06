TŞOF, Korsan Taşımacılığa Karşı Eylem Düzenledi

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(ANKARA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), korsan taşımacılık yapıldığı gerekçesiyle Martı TAG ve benzeri uygulamaları protesto etti. TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, "Martı TAG ve benzeri uygulamalar üzerinden yasal olmayan faaliyet göstererek esnafla toplumu karşı karşıya getiren, toplum nezdinde güvenini sarsan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak bu uygulamalara dayanarak yapılan faaliyetlerin ivedi şekilde erişime kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.

TŞOF, taksi şoförleri ile korsan taşımacılık yapan Martı TAG uygulamasına karşı Ankara Umum Otomobiciler ve Şoförler Esnaf Odası önünde eylem yaptı. Taksi şoförleri; "Burası Ankara geçit yok korsana" ve "Uber ve TAG'a hayır" pankartları açarken, "Ekmeğime el uzatma Oğuz", "Cezamı öde Oğuz", "Korsana hayır" dövizleri taşıdı. Eyleme, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na bağlı hizmet veren şoför esnafı da katıldı. Burada açıklama yapan TŞOF Genel Başkanı Yiğiner, şunları kaydetti:

"Son dönemde korsan taşımacılığı özendiren uygulama üzerinden korsan yolcu taşımacılığı yapanlarla esnaflarımız arasında tasvip etmediğimiz bir takım olaylar yaşanmıştır. Türkiye'de ticari yolcu taşımacılığının şartları 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul kanunu ve ilgili yönetmeliklerle çalışma şartları belirlenmiştir. Bu çerçevenin dışına çıkan her türlü ticari yolcu taşımacılığı; korsan taşımacılıktır, hukuksuzdur ve cezai yaptırıma tabidir.

"Teknolojik gelişmeler kullanılarak, esnafımızın ekmeğine ve alın terine göz dikilemez"

Teknolojik gelişmeler kullanılarak, esnafımızın ekmeğine ve alın terine göz dikilemez. Bu bahaneyle de meşrulaştırılamaz ve uygulanamaz. Uygulanırsa bunun karşılığı kanunlarımız nezdinde suçtur ve cezaya tabidir. Martı TAG vb. uygulamalar üzerinden veya herhangi bir şekilde korsan yolcu taşımacılığı yapıldığında 2918 sayılı kanunun EK 2-3a maddesi gereğince kolluk kuvvetlerince 46 bin 392 lira idari para cezası yazılmakta ve araç 60 gün trafikten men edilmektedir. İkinci kez yakalandığında ise 92 bin 784 liradır. Bu araçları yolcu olarak kullananlara kişi başı 3 bin 84 lira idari para cezası uygulanır. Görülüyor ki bu uygulamalar aracılıyla yolcu taşıyanlarda yolcularda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

"Esnafımızın üzerinden kimseye prim yaptırmayacağız"

Türkiye'de ki taksici esnafı emekçi insanlardır. Malını-mülkünü, varını-yoğunu satarak, yetmediği yerde ciddi borç yükü altına girerek ticari taksi sahibi olmuşlardır. Bu insanların alın terini ve emeğini hiçe sayarak, yasal olmayan kazanç elde etmek ve ulaşım sektörünün dengesini bozmak büyük bir yanlıştır. Her sektörde olduğu gibi münferit olaylar yaşanmıştır, bizler bu olayları kesinlikle tasvip etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Bu durum bir meslek grubunun tamamını zan altında bırakamaz hedef almak için bahane edilemez.

Esnafımızın ekmeğiyle oynamak hedef haline getirmek konuyla ilgili sosyal medya üzerinde tahrik edici paylaşımlarla yalan-yanlış bilgilerle toplumun huzurunu bozmak ve güvenini sarsmak kanunlarımız nezdinde suçtur. Bununla ilgili tüm yasal haklarımızı kulandık, kullanmaya devam edeceğiz. Esnafımızın üzerinden kimseye prim yaptırmayacağız.

"Kanuni sınırlar içerisinde esnaflarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz"

Birtakım kişilerin adli makamlardaki beyanlarında bu taşımacılığın tamamen paylaşımlı yolculuk, hatır taşımacılığı ve ücretsiz olduğunu ifade etmesine rağmen sisteme girildiğinde güzergahın ve yolculuk karşılığı ödenecek tutarın vatandaşın karşısına çıktığı ve ücret karşılığı taşındığı, ayrıca kullanan sürücülerden de komisyon alındığı ayan beyan ortada olmasına rağmen yetkilileri ve halkımızı kandırmaya devam etmesini şiddetle kınıyorum.

Martı TAG vb. uygulamalar üzerinden yasal olmayan faaliyet göstererek esnafla toplumu karşı karşıya getiren toplum nezdinde güvenini sarsan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak bu uygulamalara dayanarak yapılan faaliyetlerin ivedi şekilde erişime kapatılmasını talep ediyoruz. Şunun ısrarla bilinmesini istiyoruz ki biz kanunlara göre kurulan bir teşkilatız kanuni sınırlar içerisinde esnaflarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz."