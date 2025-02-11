Tsunami Riskine Karşı Güvence

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Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar: "Dalgaların kıyılarımızda yıkıcı bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz"

MUĞLA - Ege Denizi Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, yetkilileri harekete geçirdi. Bölgede incelemelerde bulunan Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Tsunami durumunda dalgaların kıyılarımıza ulaşma süresi en erken 1 saat olarak belirlendi. Bu dalgaların kıyılarımızda yıkıcı bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz" dedi.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, muhtemel risklere yönelik Bölgesel Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Ardından, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve alanında uzman akademisyenler, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Heyet, harita üzerinden detaylı değerlendirmeler yaparak bölgedeki durumu yerinde gözlemledi. İncelemelerin ardından muhtemel deprem, tsunami ve volkanik patlama risklerine dair açıklamalar yapıldı.

2 binin üzerinde deprem

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgede 10-15 gündür yoğun bir sismik hareketlilik yaşandığını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin deprem kaydedildi. Bunlardan 5 tanesi 5 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti, en büyükleri ise 5,2 olarak ölçüldü. Geçen hafta AFAD koordinasyonunda bilim insanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Riskler masaya yatırıldı ve koordinasyon toplantıları yapılması kararı alındı" dedi.

"Dalgaların kıyılarımızda yıkıcı bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz"

Volkanik patlama ihtimali ve tsunami riskine değinen Tatar, "Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız ve ekibinin yaptığı modellemeler sonucunda, bir tsunami durumunda dalgaların kıyılarımıza ulaşma süresi en erken 1 saat olarak belirlendi. Bu dalgaların kıyılarımızda yıkıcı bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz. AFAD olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Panik yapılmasına gerek yok, devletimizin tüm birimleri gerekli tedbirleri alıyor. Sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar edilmemeli, yalnızca resmi kaynaklar takip edilmeli" diye konuştu.

Tatar, koordinasyon toplantılarının Aydın'da devam edeceğini ve ardından Didim'e geçeceklerini belirtti. Tsunami uyarı sistemine ilişkin ise Tatar, "Tsunami uyarısını yapan kurum Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'dür. İlk bilgiyi aldıktan sonra AFAD, Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi üzerinden kısa mesaj, ezan sistemi, mobil sirenler ve gerekirse titreşimli mesajlarla vatandaşları ve yerel yönetimleri bilgilendirecek" ifadelerini kullandı.

"Tsunami Türkiye kıyılarında yıkıcı etki oluşturmaz"

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise tsunami ihtimali konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Geçmişte yaşanan olaylardan biliyoruz ki, aynı durumlar gelecekte de tekrarlanabilir. Ancak can kaybı yaşanacağını düşünmüyoruz. Deprem nedeniyle tsunami oluşabilir, fakat Türkiye kıyılarına ulaştığında gücü azalacağı için yıkıcı bir etki oluşturmayacaktır. Tsunaminin kıyıya ulaşma süresi yaklaşık 1 saat. Bu sürede kıyıdan uzaklaşmak yeterli olacaktır. Uyarılar zamanında yapılacak, ansızın gerçekleşen bir durum olmayacak" dedi.

"Volkanik patlama riski yok"

Prof. Dr. Levent Gülen ise bölgede süregelen sismik hareketliliğe dikkat çekerek, "Deprem aktivitesi 25 Ocak'tan bu yana devam ediyor. Yer kabuğunun altında yükselen magma, 7 ila 12 kilometre derinlikte bulunuyor. Yüzeye ulaşması için 7 kilometre daha ilerlemesi gerekiyor. Şu an için volkanik patlama riski bulunmuyor. Ancak eğer bu hareketlilik 2-3 kilometre derinliğe kadar ulaşırsa, o zaman volkanik püskürmeden söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Santorini Adası'nın Türkiye kıyılarına 140 kilometreden fazla uzaklıkta olduğunu vurgulayan Gülen, "Volkanik gazların taşınması sırasında seyrelme olacağı için Türkiye kıyılarında herhangi bir tehlike oluşturmayacaktır. Santorini'de geçmişte yaşanan ölümlere benzer bir durum beklenmiyor. Çıkan gazların analizleri düzenli olarak yapılıyor ve büyük oranda karbondioksit içerdiği belirlenmiş durumda. AFAD ve ilgili kurumlar süreci 7/24 takip ediyor, vatandaşlarımızın paniğe kapılmasına gerek yok" dedi.