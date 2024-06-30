TTB 76. Büyük Kongresinde Seçimler Başladı

ANKARA (AA) Türk Tabipleri Birliği (TTB) 76. Büyük Kongresinde, seçili kurulların belirlenmesi için sandık başına gidildi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında, 65 tabip odasından 487 delege, TTB'nin yeni yönetimini belirlemek için oy kullanıyor.
Cuma günü başlayan Kongre, bugün yapılan seçimle tamamlanacak. Seçimde TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenecek.
Daha sonra TTB Merkez Konseyi, yeni başkanını seçecek.
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