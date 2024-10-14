Tufanbeyli'de Anne Cinayeti

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, tartıştığı annesini öldüren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreste H.A. (45) ile annesi Nimet A. (75) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından H.A. annesini bıçaklayıp daha sonra bastonla boğdu.

H.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, Nimet A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.A. emniyete götürüldü.