Tugay'dan İzmir Körfezi Uyarısı - Son Dakika
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Tugay'dan İzmir Körfezi Uyarısı

Tugay\'dan İzmir Körfezi Uyarısı

İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay, Körfezi temizlemek için eylem planını yetersiz buldu.

09.10.2024 16:19
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'yla körfezin istenilen kadar temizleneceğine inanmadığını belirterek, "(Eylem planını) Bazı konularda düşüncelerimi oraya yazarak, parantez açıp şerhimi paylaşarak bu şekilde imzalayacağım." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tugay, İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun hazırladığı ve iki gün önce açıklanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı değerlendirdi.

Planın körfezi temizlemek için yeterli olmadığını, ilgili bakanlıkların yapması gereken çalışmalara planda yer verilmediğini, her şeyin belediyeden beklendiğini savunan Tugay, "Hükümetimizden beklediğimiz bazı destekler ve onaylar var. Bunlarla ilgili halen belirsizlikler var. Sözlü olarak 'yapacağız', 'edeceğiz' dendi ama yazılı olarak o metinde de yer almayan bir sürü konu var. Şu anda imza atmamızı istedikleri 15 maddelik plan uygulamaya geçtiği zaman ben körfezin istediğimiz kadar temizleneceğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Tugay, Dünya Bankası ve İller Bankası üzerinden verilecek kredilerle ilgili bir netlik oluşmasını beklediğini, 2017 yılında Bakanlıkça kabul edilmiş sirkülasyon ve navigasyon kanalları projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun körfezin temizlenmesi için yapılması gerektiğini bakanlık kabul etmiş. Ama bugün bu planda bunlardan bahsedilmiyor ve bunlarla ilgili araştırma yapılacak, gerekli görülürse bunlar yapılacak deniyor. Ama anlayamadığımız şey, 2017'de zaten bakanlığın onayını almış bu proje neden şu anda uygun görülmüyor ve uygun görülmüyorsa yerine ne yapılacak bunun da söylenmesi lazım. Körfezin bundan sonra kirlenmemesi için yapılması gereken şeyleri tarif ediyoruz, hepimiz bunun bilincindeyiz. Ancak var olan kirliliğin temizlenmesi, dip taraması, kanal oluşturulması gibi konularla ilgili çalışmaların neler olduğu belirlenmiş değil. Buralardaki boşluklar bende bir tereddüt doğurdu, o yüzden arkadaşlarımıza çalışmalarını söyledim. Bazı konularda düşüncelerimi oraya yazarak, parantez açıp şerhimi paylaşarak bu şekilde imzalayacağım."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

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