Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulu kayıtları başladı.
TÜGVA İlçe Başkanı Serkan Acıerik, 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Gazipaşa İlkokulu, Akşemsettin Ortaokulu ve Gençlik Merkezi'nde yaz okulu programı olacağını belirtti.
Kayıtların sürdüğünü ifade eden Acıerik, şunları kaydetti:
"Seçtiğimiz okullar merkeze yakın bölgelerde. Kurs süresince öğrencilere, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli alanlarda eğitim verilecek. Ayrıca ödüllü yarışmalar yapılacak. Yaz okulumuz 30 Haziran'da başlayacak. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin bir şeyler öğrenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."
Son Dakika › Güncel › TÜGVA Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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