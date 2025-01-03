TÜİK'e Tepki: Gerçek Rakamlar Açıklanmıyor - Son Dakika
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TÜİK'e Tepki: Gerçek Rakamlar Açıklanmıyor

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Saadet Partisi lideri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeklerle çeliştiğini vurguladı.

03.01.2025 16:33
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Hatırlayacaksınız, Sayın Erdoğan asgari ücretle ilgili 'Patronların elini tutan yok demişti'. Şimdi patron kendisi, işveren kendisi, onun da elini tutan yok. TÜİK'in makyajlı örtülmüş rakamlarıyla değil, gerçek hayatla örtüşen bir ücret vermesini bekliyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından TÜİK önünde basın açıklaması yaptı.

"TÜİK bugün en güzel yalanlarını yine rakamlarla söyledi"

Açıklanan enflasyon verilerine ilişkin "Siz gerçek enflasyonu TÜİK'e değil, mutfakta tenceresini kaynatmak da zorlanan annelere sorun, maaşı eline geçmeden eriyen emekliye sorun. Bir ay alın teri akıtıp yine de evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretliye sorun" diyen Arıkan, şöyle konuştu:

"Dün Yunus Emre Enstitüsü'nün önündeydik. Orada bir şey demiştim. 'Yolsuzluk neredeyse, biz orada ve takipte olacağız.İki elimiz yakanızda olacak' demiştim. İşte bugün de milyonlarca emeklimizin, insanımızın hakkına giren bir başka kurumun önündeyiz. TÜİK önünden, TÜİK'e ve tüm yöneticilerine sesleniyoruz. Mark Twain'in güzel bir sözü var, derki; 'Rakamlar yalan söylemez; ama en güzel yalanlar rakamlarla söylenir.' Evet TÜİK bugün en güzel yalanlarını yine rakamlarla söyledi. TÜİK, enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 118 gibi rekor seviyede düşürmüş. Ne hikmetse maaşların açıklanacağı ayda hızla düşüyor enflasyon.

"İnsanların cebinden alenen çalmaktır"

Öte yandan TÜİK ile İTO arasında yüzde 70; TÜİK ile ENAG arasında yüzde 130 gibi devasa bir fark gözüküyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaşının belirleneceği bir ayda enflasyon rakamlarının bu kadar düşük gösterilmesi insanların cebinden alenen çalmaktır. Bizler biliyoruz ki; Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, ve hızla derinleşen yoksulluk Eylül 2021'den itibaren iktidarın bilerek ve isteyerek uyguladığı politikaların bir sonucudur. Şimdi bugün, iktidarın bilerek ve isteyerek yükselttiği enflasyonu; TÜİK düşük göstermeye çalışmaktadır.

"TÜİK'e göre Türkiye bir cennet"

Bugün Türkiye'de kira artışı: yüzde 58,51. Gıda enflasyonu yüzde 43,58. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93. Akaryakıt fiyat artışı yüzde 50. Elektrik, doğal gaz zam artışı yüzde 38 gerçekleşirken asgari ücrete yüzde 30. Emekliye yüzde 15,75. Memura yüzde 11.55 zam artışı gerçekleşmiştir. Bir bu rakamlara bakıyorsunuz, bir de TÜİK rakamlarına. TÜİK'e göre Türkiye bir cennet.

"TÜİK'e bir marketler zinciri açmasını tavsiye ediyoruz"

Siz gerçek enflasyonu TÜİK'e değil, mutfakta tenceresini kaynatmak da zorlanan annelere sorun, maaşı eline geçmeden eriyen emekliye sorun. Bir ay alın teri akıtıp yine de evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretliye sorun. Madem milletin göremediği bu rakamları TÜİK görebiliyor. Biz de buraya bir tavsiye ile geldik. Biz TÜİK'e bir marketler zinciri açmasını tavsiye ediyoruz. Madem sizin rakamlarınız ile bizimkiler aynı değil; biz sizin rakamlarınıza göre alışveriş yaparız.

"Türkiye'de yetimin, garibanın hakkı yenmektedir"

Şimdi vakit kaybetmeden dört harfli TÜİK marketlerin tüm Türkiye'de açılmasını teklif ediyoruz. İkincisi market yetmez, kiralarda da millet sıkıntı yaşıyor. TÜİK'in toplu konut işine de girmesini tavsiye ediyoruz. Böylece milletimiz, buralardan sizin rakamlarınızla ev kiralasınlar. En azından bizler de sizin gibi mutlu mesut yaşayalım. Gerçekler şudur. Türkiye'de kul hakkı yenmektedir. Türkiye'de yetimin, garibanın hakkı yenmektedir. Bugün açıklanan rakamlara göre verilen bütün zamlar, bunların ispatıdır. Hatırlayacaksınız; Sayın Erdoğan asgari ücretle ilgili 'Patronların elini tutan yok demişti'. Şimdi patron kendisi, işveren kendisi, onun da elini tutan yok. TÜİK'in makyajlı örtülmüş rakamlarıyla değil, gerçek hayatla örtüşen bir ücret vermesini bekliyoruz.

"İktidarın kendisi de TÜİK verilerine güvenmiyor"

Öyle görünüyor ki iktidarın kendisi de TÜİK verilerine güvenmiyor. Vergi ve harçlara yapılan zamlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleşiyor. TÜİK'in bizim için çok başka görevleri vardır. TÜİK, rakamları makyajlamakla değil, ekonominin gerçek tablosunu çizmekle memurdur. TÜİK, yoksulluğu örtbas etmekle değil, refah seviyesini ölçmekle memurdur. En önemlisi; TÜİK, iktidara hizmet etmekle değil, halk için adaletli veri sunmakla memurdur. Maalesef uzun zamandır takip edilen uygulamalar da, bugün açıklanan rakamlar da bunlardan uzaktır.

"Milletin içi yanıyor, canı yanıyor"

Sözlerimi dün kaybettiğimiz çok değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u anarak bitirmek istiyorum. Bugünlerde yeniden çok popüler bir şarkısında ne diyordu Tayfur, 'İçim yanar, canım yanar' diyordu. Ben de TÜİK'in önünden TÜİK ve iktidara sesleniyorum. Milletin içi yanıyor, canı yanıyor. Siz hala popülist söylem ve algılarla insanların umutlarını, hayallerini çalmaya devam ediyorsunuz. Bizim buna rızamız yoktur. Peşindeyiz, takipteyiz."

Kaynak: ANKA

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