10.00 - TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksi, 2024 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri ile 2022 yılı girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.30 - 12.30 - İstanbul Büyükşehir Belideye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor" programına, Şişli AKOM Temel Atma Töreni'ne katılacak, Yuvamız Şişli Kreş İnşaatı'nda inceleme yapacak, Şişli Belediyesi İzzetpaşa Kent Lokantası Açılışı'nı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
10.00 - Polonez işçilerinin yaklaşık 6 aydır süren direnişleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
11.00 - 12.00- 13.30- CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Yalçın Karatepe, Parti Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Ulus Hali'ni ziyaret ederek, esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
Son Dakika › Güncel › TÜİK Ekonomik Verileri Açıkladı, İmamoğlu Projeleri Tanıtacak - Son Dakika
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