TÜİK: Ticaret Satış Hacmi Arttı

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(ANKARA) - Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Satış Hacim Endeksi'nin Aralık 2024 yılı verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 8,2 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,5'e yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı Ticaret Satış Hacim Endeksi'nin Aralık 2024 verilerine göre, ticaret satış hacmi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi ise yüzde 5,1 arttı. Toptan ticaret satış hacmindeki artış ise yüzde 6,7 olurken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5'e ulaştı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,7 arttı

Ticaret satış hacmi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı. Toptan ticaret satış hacminde ise artış oranı yüzde 7,3, perakende ticaret satış hacminde artış yüzde 0,4 oldu.