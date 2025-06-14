Tüketicilere 30 Gün Cayma Hakkı

6 Nisan 1920

1- Tüketiciler doğrudan satışlarda 30 gün içinde cayma hakkını kullanabilecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yeni yönetmelik taslağına göre, doğrudan satışlarda tüketiciler için 14 gün olan cayma hakkının süresi uzatılacak

Cayma bildirimine konu mal ya da hizmetin, satıcı veya satış şirketine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler iade edilecek

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Rip akıntısında "Panik yapmadan kıyıya paralel yüzün" uyarısı

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bural:

"Rip akıntısına kapılan kişinin öncelikle akıntıya karşı yüzmemesi gerekiyor. Boğulmaların büyük çoğunluğu o esnada yaşanıyor"

"Mümkünse eğer iyi bir yüzücüysek sahile paralel, yanlamasına yüzmek akıntıdan bir şekilde bizi uzaklaştırır veya sadece su yüzeyinde kalmaya odaklanabiliriz çünkü bu sonuçta genellikle dar, kısa süreli bir akıntı. Bir müddet sizi sahilden uzaklaştıracak. Bir noktadan sonra çeken akıntının yaşandığı bölgeden uzaklaşacaksınız"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Uzmanlardan gençleri hedef alan "Key Drop"a ilişkin ailelere uyarılar

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık:

"Tıpkı bir slot makinesi gibi kazanma anı heyecanı yaratılıyor ve bu tekrar tekrar yaşanmak isteniyor. 'Bir dahakine daha iyisi çıkacak.' düşüncesiyle kullanıcı kendini kontrol edemez hale gelebiliyor. Bu da özellikle gençlerde bağımlılık riskini doğuruyor"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün:

"Ebeveynler, çocuklarının oyun oynayacağı saatleri ve oyunları belirlemeli ve kurallar koymalıdır. Oyun oynanan cihazlar ortak alanda bulundurulmalı, ebeveynler tarafından izlenebilmelidir. Ebeveynler, çocuklarını bağımlılık yaratabilecek ve bahis görünümlü oyunlardan uzak tutmalıdır"

(Koray Taşdemir/İstanbul)

4- Dünya genelinde 60 yaş üstü kişilerin yüzde 15,7'si istismara maruz kalıyor

Yaşlı bireylere yönelik istismar, fiziksel yaralanmalar, erken ölüm, depresyon, bilişsel gerileme, ekonomik çöküntü ve kurumsal bakım altına alınma gibi ciddi fiziksel, ruhsal, mali ve sosyal sonuçlar doğurabilir

Yaşlılara yönelik istismarın önlenmesi için istismar durumunda başvurulabilecek yardım hatları ile acil barınma imkanları umut vadederken caydırıcılığın artırılması gerekiyor

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara) (Grafikli)

5- Doktor babalar ile evlatları aynı hastane grubu çatısı altında buluştu

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sarıoğlu:

"İşe başladıktan sonra önce kuzenlerim doktor oldu, sonra çocuklar. Şimdi damadımız ve gelinimiz de bu meslekte"

Lokman Hekim Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Celil Göçer:

"Oğlum, meslek kararını kendi iradesiyle verdi. Tıbbın dili, ona çocukluktan itibaren geçti"

(Maşallah Dağ-Doğa Kırmızıoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Babalarının izinde 3 kuşak kariyer yolculuğu

Beyaz eşya ve elektronik markası Beko, üç kuşaktır bünyesinde çalışan Gökalp ailesine ikinci yuva oldu

Beko Bilişim Teknolojileri Özel Projeler Kıdemli Program Yöneticisi Murat Gökalp:

"Babamdan bana, benden kızıma uzanan bu yolculukta sadece bir kurumda değil aynı değer dünyasında buluşmuş olduk"

(Oktay Özdemir/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Geçen yıl küresel rüzgar kapasite artışı iklim hedeflerinin altında kaldı

Geçen yıl ilave edilen toplam 585 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasite artışının yaklaşık yüzde 92,5'i rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlandı

IRENA ve WindEurope verilerine göre, küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünün artması ve iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine ulaşılması için uzun vadeli, istikrarlı ve öngörülebilir politikaların benimsenmesi gerekiyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8- D-8 ülkeleriyle 5 yılda toplam 126,6 milyar dolarlık ticaret yapıldı

Türkiye, 2020-2024 döneminde 5 ülkeye dış ticaret fazlası verirken en fazla ihracatı Mısır'a gerçekleştirdi

D-8 ülkeleriyle ticarette savunma sanayisi, tarım ve enerji gibi birçok sektör öne çıktı

(Seda Tolmaç/Ankara)

9- Platin, değerli metallerin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor

Platinin ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 1.308,45 dolarla 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"(Trump ile Musk arasındaki gerilim) Trump'ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltacağı veya kaldıracağı yönündeki beklentiler artmaya başladı. Platin de daha çok karbon yakıtlı otomobillerde yani elektrikli olmayan otomobillerde, egzozlu otomobillerde kullanılan ürünlerden"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklandı

Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısında politika faizini yüzde 4,25-4,50 arasında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor

Gelecek hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yatırımcıların odağına yerleşirken AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

11- Bayram döneminde yaklaşık 500 milyon liralık promosyon hacmi oluştu

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk:

"Kurban Bayramı döneminde ortalama 450-500 milyon liralık bir promosyon hediye dönemi oluşuyor"

"(Babalar Günü) Bu dönemde ajandalar, kalemler, USB bellekler, termoslar ve bu ürünlerin üzerinde babaların adının, soyadının yazdığı ya da kendileri arasındaki unvanların olduğu ürünler çok fazla tercih ediliyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

12- FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı ABD'de yaşanacak

Yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvada ilk kez 32 takım mücadele edecek

Dörderli 8 grupta ilk 2'ye giren takımlar, son 16 turuna yükselecek ve sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle şampiyon belli olacak

Toplam 63 maçın yapılacağı turnuvada açılış müsabakası Miami'deki Hard Rock Stadı'nda, final ise New York'taki MetLife Stadı'nda oynanacak

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

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