TÜLOV'dan 'Umut Kuşağı' Fonu - Son Dakika
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TÜLOV'dan 'Umut Kuşağı' Fonu

TÜLOV, ihtiyaç sahiplerine destek sunmak amacıyla 'Umut Kuşağı' fonunu hayata geçirdi.

11.04.2025 11:07
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(ANKARA) - Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), beslenmeden eğitime, barınmadan yaratıcı projelere kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine destek sunmak amacıyla "Umut Kuşağı" adını verdiği yeni fonunu hayata geçirdi.

Bilgi, beceri ve deneyim birikimini dayanışma odaklı bir yapıya dönüştüren TÜLOV, aktif sorumlu yurttaşların güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydederek Umut Kuşağı Fonu'yla gençler başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin beslenme, barınma, ulaşım, eğitim, hukuki destek gibi temel haklara erişimini kolaylaştıracak ve yaratıcı projelere zemin hazırlayacak.

Umut Kuşağı Fonu ile destek arayanlarla destek vermek isteyenleri aynı platformda buluşturmayı amaçlayan TÜLOV, Umut Kuşağı Fonu'na katkıda bulunmak isteyenleri Fonzip üzerinden oluşturulan "Umut Kuşağı" adresinden fona destek sağlayabileceğini bildirdi.

Prof.Dr. Demir: "Kapsayıcı bir dünyanın, mutlu ve umut dolu gençlerle mümkün olduğuna inanıyoruz"

TÜLOV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Demir, yeni girişime ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün gezegenin geleceği, demokrasinin sesi, toplumsal dayanışma ve adaletin yolu gençlerin hayal gücü ve enerjisinden geçiyor. Onlar sadece talep eden değil; aynı zamanda üreten, öneren ve dönüştüren aktif sorumlu yurttaşlar. Biz de onların yanında duruyoruz. Umut Kuşağı Fonu ile aktif sorumlu yurttaşların sürdürülebilir bir gelecek için yürüttükleri çalışmaların desteklenmesini önemsiyoruz. Daha adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünyanın, mutlu ve umut dolu gençlerle mümkün olduğuna inanıyoruz."

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Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Demokrasi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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