Tunç ve Nordio\'dan Suçlu İadesi Vurgusu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ile görüştü.

Adalet Bakanlığında yaklaşık bir saat süren görüşmeye, Bakanların yanı sıra iki ülke heyetleri de katıldı.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, Bakan Nordio'nun İstanbul ve Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin köklerinin geçmişe dayandığını vurgulayan Tunç, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde de artarak devam etmesini umduğunu ifade etti.

Tunç, adli suçlarla ilgili iade taleplerinin İtalya makamlarınca genel olarak karşılandığını, ancak bazı iade taleplerinin yerine getirilmesi noktasında birtakım sorunlarla karşılaştıklarını belirtti.

"Ülkemiz insan hakları alanında pek çok reformu hayata geçirmiştir"

Türkiye'nin tüm uluslararası sözleşmelere taraf olduğunu anımsatan Tunç, "Bu sözleşmelere ahde vefa ilkesi çerçevesinde bağlılık, Türkiye'nin uluslararası insan haklarına taahhüdünün bir gereğidir. Ülkemiz, insan haklarına alanındaki duyarlılığı çerçevesinde pek çok reformu hayata geçirmiştir." açıklamasını yaptı.

İtalyan yetkili makamlarınca uluslararası örgütlü suçlar çerçevesinde uyuşturucu suçundan aranan bazı şahıslara "mülteci" sıfatının veya "siyasi sığınma hakkının" verildiğini üzülerek tespit ettiklerinin altını çizen Tunç, "Dost ve müttefik İtalya'dan beklentimiz, gerek terör suçlularının gerekse uyuşturucu suçluları ve organize suç çetelerinin mülteci statüsünün kendi çıkarlarına göre kullanmalarının önlenmesi ve bu suçların siyasi suç kapsamında değerlendirilmemesidir. Bu bağlamda İtalya yetkili makamlarına ilettiğimiz ve süreçleri devam eden iade taleplerimizin olumlu sonuçlanmasını umut ediyoruz." dedi.

"Organize suç örgütü liderlerinin ülkemize iadelerinin sağlanacağına inanıyoruz"

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un iade talebinin İtalya İstinaf Mahkemesince Türkiye'nin ceza infaz kurumlarının koşulları gerekçe gösterilerek reddedildiğini bildiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"İade talebimizin reddi üzerine serbest bırakılan Barış Boyun, İtalya sınırında bir araba içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu, silah ve mühimmatla yakalanmış ve şahıs hakkında İtalyan adli makamlarınca soruşturma başlatılarak yeniden tutuklanmıştır. Beklentimiz, İtalya'nın adı geçen şahsın ülkemize iadesine karar vermesi ve İtalya'daki adli süreçlerin sona ermesine müteakiben ülkemize iadesi edilmesinin sağlanmasıdır. Barış Boyun ile aynı suç örgütü içinde olduğu anlaşılan ve İtalya'dan iadelerini talep ettiğimiz Tolga Gültepe ve Okan Bingöl ile diğer bir suç örgütü lideri Rohat Altunç'un ülkemize iadelerinin sağlanacağına inanıyoruz."

Bakan Tunç, Türkiye'de öldürülen 14 yaşındaki İtalyan Mattia Ahmet Minguzzi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını da belirterek, "Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar derhal tespit edilerek savcılık tarafından ifadeleri alınmıştır ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmışlardır. Soruşturma devam ediyor. Adli Tıp raporu geldikten sonra da hızlı bir şekilde haklarında kamu davası açılacaktır. Bu elim olay hepimizi, milletimizi derinden üzdü. Babası ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, başsağlığı dileklerimi ilettim. Tabii acıları çok büyük. Buradan anne ve babasına başsağlığı diliyorum. Gerekli suç işleyenler hakkında da gerekli tahkikatı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hükümet ve bakanlık olarak suçluların iadesinden yanayız"

İtalya Adalet Bakanı Nordio ise İtalya'da Adalet Bakanlığı ile hakimler ve savcılar arasındaki ilişkinin birbirinden bağımsız olduğunu, bundan dolayı bazen anlaşmazlıkların doğduğunu söyledi.

İtalya'daki adli makamların Türkiye'ye karşı ön yargılı olduğunu, cezaevlerinin şartlarını gerçekten bilmediğini ve dolayısıyla bunun da iade taleplerini etkilediğini belirten Nordio, "Biz hükümet ve bakanlık olarak suçluların iadesinden yanayız. İtalya olarak, tutuklanan kişilerin kendi ülkelerinde işlediği suçların cezasını yine kendi ülkelerinde çekmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Roma İstinaf Mahkemesinin ilk kez organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un iadesine yönelik karar verdiğini ve bunun küçük de olsa iyi bir haber olduğunu kaydeden Nordio, ancak davanın Yargıtay'a taşındığını ve kararın 12 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.

Nordio, İtalya'nın organize suç örgütlerine karşı mücadelede iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, "PKK terör örgütünün İtalya'daki faaliyetlerine yönelik İtalyan polisi hem takip hem de gözaltı sürecinde elinden geleni en etkili şekilde yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

İki ülke Adalet Bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı

Konuşmaların ardında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, iki ülke arasında cezai konularda adli bilgi ve deneyim paylaşımını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

Buna göre, iki devletin tarafı olduğu Avrupa Konseyi Sözleşmeleri çerçevesinde iade, karşılıklı adli yardımlaşma ve hükümlü nakli konuları ile çocukların korunmasına dair adli iş birliğinin güçlendirilmesi, hızlandırılması ve kolaylaştırılması sağlanacak.

İki devlet, terör suçları, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve kara para aklama başta olmak üzere terör ve örgütlü suçlarla mücadelede karşılıklı adli yardımlaşmaya öncelik verecek.

İmzaların ardından, Bakanlar Tunç ve Nordio karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, iki ülke arasında adli konularda bilgi ve deneyim paylaşımını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.