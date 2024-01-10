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Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçeli Bartuğ açıklaması - Son Dakika
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Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçeli Bartuğ açıklaması

Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz ile ilgili transfer konusunda henüz bir gelişme olmadığını belirtti. Şanlı, Bartuğ'un önemli ve özel bir yetenek olduğunu söyledi ve transfer çalışmalarının başkan ve yönetim tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Şu anda takımın odak noktasının Göztepe maçı olduğunu vurgulayan Şanlı, oyuncuların da bu maça odaklandığını söyledi.

Tuncay Şanlı\'dan Fenerbahçeli Bartuğ açıklaması
10.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:02
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Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçeli Bartuğ açıklaması

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Ahmet Cüneyt KULAK/SAKARYA,(DHA)- 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, transferi düşünülen Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz ile ilgili, "Bartuğ ile ilgili kısa bir görüşmem oldu açıkçası. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transfer ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim. Bartuğ ile ilgili öyle bir diyaloğa girdim. Herhangi bir gelişme yok" dedi.

1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Sakaryaspor, devre arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kamptan döndü. Yeşil siyahlılar, cuma günü Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, kamp dönemini değerlendirerek, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. En önemlisi hava çok iyiydi. Hem mental olarak hem de fizik olarak oyuncuların oyun formatımızın üzerinde geribildirimleri bizim için önemliydi. Güzel bir çalışma oldu. Çok keyifli bir ortamda çalıştık. Döndük devam ediyoruz çünkü cuma günü maçımız var. Şimdi bu günden itibaren Göztepe maçına hazırlanıyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ VE ÖZEL BİR YETENEK"

Takımın transfer gündeminde olan Fenerbahçeli ön libero Bartuğ Elmaz ile ilgili de konuşan Şanlı, durum ile alakalı henüz bir gelişme olmadığını belirterek, "Bartuğ ile ilgili kısa bir görüşmem oldu açıkçası. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transfer ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim. Bartuğ ile ilgili öyle bir diyaloğa girdim. Herhangi bir gelişme yok. Sadece haber verecekler. Çünkü onu isteyen birçok kulüp var. Süper Lig takımları da var. Olursa tabi ki aramızda görmek isteriz. Ama şu anda bizim tek hedefimiz, odak noktamız cuma akşamki Göztepe maçı. Oyuncularımızla da az önce ufak bir toplantı yaptık. Onların da tek odak noktası Göztepe maçı" şeklinde konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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