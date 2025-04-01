Tunceli'de, ilkbaharla birlikte çayların debisi yükseldi
TUNCELİ - Tunceli'de, ilkbahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları çayların debilerinde ciddi yükselmeler meydana getirdi.
Tunceli'de, yoğun sağanak yağışların ardından eriyen kar suları Munzur ve Pülümür çaylarının debilerinde ciddi yükselmelere neden olurken vatandaşlardan çay kıyılarından uzak durmaları istendi.
Munzur ve Pülümür çaylarının debisi kış mevsiminin ardından oldukça düşmüştü.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Çay Debileri Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?