Tunceli'de Kar Mağdurlarına Kurtarma

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Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 19 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'dan Batman'a spor müsabakası için giden ve 16 öğrenci ile 3 görevli personeli taşıyan araç, Tunceli'nin Mameki Köprüsü mevkisinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 19 kişi, kentteki yurtlara ve AFAD misafirhanesine yerleştirildi.