Tunceli'de Kar Nedeniyle Yola Kapatma

Güncel

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arası, ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı

TUNCELİ - Zaman zaman kazaların yaşandığı Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Mutu Köprüsü arasındaki bölüm, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı.

Tunceli'de dün başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 3 ilçede tüm okullar bir gün süreyle tatil edilirken 4 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı, Tunceli-Erzincan ve Tunceli- Elazığ karayollarında ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Mutu Köprüsü güzergahında zaman zaman kazalar meydana gelirken bu yol, ikinci bir duyuruya kadar ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı.