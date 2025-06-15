Tunus'ta Gazze İçin Dayanışma Mitingi - Son Dakika
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Tunus'ta Gazze İçin Dayanışma Mitingi

15.06.2025 03:17
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Tunus'ta yüzlerce kişi, Gazze ablukasını kırmak için miting düzenleyerek direnişi destekledi.

Tunus'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışmak ve Mağrip Direniş Konvoyu'na destek amacıyla miting yaptı.

Tunuslu sivil toplum kuruluşu Filistin Destekçileri Derneği tarafından, başkent Tunus'ta, "Gazze sizden yardım istiyor... Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için küresel harekete destek oturumu" sloganıyla gösteri düzenlendi.

Göstericiler, "Barış yok, tanınma yok, müzakere yok" ve "Direniş var, barış yok, uzlaşma yok" gibi sloganlarla Filistin direniş gruplarına desteklerini dile getirdi.

Ayrıca Gazze ablukasının kaldırılması çağrısında bulunan katılımcılar, "Konvoyumuz kuşatma altında, yazıklar olsun", "Halk konvoyu bir görevdir", "Ablukayı kırmak görevdir", "Sınırları ve geçiş yollarını açmak görevdir" ve "(İsrail) saldırılarını durdurmak görevdir" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan Filistin Destekçileri Derneği üyesi Murad el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin hem sokak gösterileriyle hem de Gazze'deki ablukanın kaldırılması yönündeki çabalara destek vererek Filistin halkının haklarını savunmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Yakubi, Tunus halkının, siyasi partilerin ve tüm toplumsal hareketlerin Filistin davasını destekleme konusunda birleşmiş olmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Gösteride Tunus'taki birçok entelektüel çevrenin de yer aldığını belirten Yakubi, katılımcıların Filistin direnişine destek veren sloganlar attığını vurguladı.

Aktivistler Refah Sınır Kapısı'nda buluşmayı hedefliyor

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'dan yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'nın Sirte kentine ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler de Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başlamıştı.

Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkan aktivistler, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Gazze İçin Dayanışma Mitingi - Son Dakika

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