Tunus’tan Filistin Destanı

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Tunus, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme çağrılarına ve "Filistin davasını tasfiye" girişimlerine tepki gösterdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması çağrılarını ve zalim işgal devletinin (İsrail), şerefli, kararlı ve azimli Filistin halkının topraklarını savunma iradesini kıramamasıyla beraber siyonistlerin, haklı Filistin davasını tasfiye etme girişimlerini kesinlikle reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'le, "kendilerini istikrarsızlaştırmayı ve egemenliklerini baltalamayı amaçlayan komplolara" karşı tam bir dayanışma içinde olduğu ve bu ülkeleri desteklediği vurgulanan açıklamada, Kahire, Riyad ve Amman'ın Filistinlilerin yerinden edilmesi planına karşı ve güvenlik ile istikrarını koruma adına atacağı tüm adımların Tunus tarafından destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Tunus, zalim işgal devletinin (İsrail) vahşetine karşı direnerek, muhteşem kahramanlık ve fedakarlık destanları yazan kardeş Filistin halkının kahramanca kararlılığını selamlıyor." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.