Tunuslular, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını ramazan ayı boyunca protesto etti

Güncel

Tunuslular, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları ramazan ayı boyunca ülke genelinde düzenlenen gösteriler ve çeşitli etkinliklerle protesto etmeye devam etti.

Ramazan ayı boyunca devam eden eylemler, Filistin davasını destekleyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) ve bağımsız aktivistler tarafından organize ediliyor.

Tunus'ta hoşgörü kültürünü yaymayı amaçlayan STK'lardan Tunus Hoşgörü Birliği Başkanı Selahhaddin el-Masriy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin direnişini; Arap ve İslam halklarının ve tüm dünyada özgürlüğü savunan bireylerin onurunu temsil eden bir dava olarak görüyoruz." dedi.

Masriy, Filistin'de İsrail'e karşı mücadele veren grupların "Gazze halkına destek için ramazan ayında tüm dünyayı Ramazan Tufanı'na katılmaya ve küresel düzeyde gösteriler düzenlemeye" çağırmasının ardından Tunus'ta ramazanı "Filistin ile dayanışma ayı" olarak ilan ettiklerini vurguladı.

Filistin davası farklı görüşteki insanları birleştirdi

Ramazan ayı boyunca düzenledikleri tüm eylemlerde Gazzeliler ile dayanışma mesajı verdiklerine dikkati çeken Masriy, "Filistin halkına ve direnişine sempati duymayan hemen hemen hiçbir Arap veya Müslüman yoktur. Tunus'ta ABD gibi İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin büyükelçilikleri önünde düzenlediğimiz eylemlere katılım yüksek oldu." diye konuştu.

Tunus'ta Filistin ile dayanışma için farklı görüşlerden insanların ortak eylem gerçekleştirdiğine işaret eden Masriy, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkede farklı görüşler arasındaki birlik, kısa sürede tesis edilemeyecek bir mücadele ve ısrarlı çalışmanın sonucunda gerçekleşiyor. Biz, Tunus'ta, bir grup STK'nın dahil olduğu normalleşmeye (İsrail ile) karşı koymak için bir Tunus ağı oluşturmayı başardık. Bize, Filistin direnişini desteklemeyi ve normalleşmeyi suç saymayı benimseyen partiler de destek veriyor. Bu sayede Gazzelilere destek için daha güçlü ortak eylemler düzenliyoruz."

"Tunusluları Gazze'ye yönelik Siyonist saldırılara karşı seferber etmeyi hedefliyoruz"

Tunus'ta çalışmalarını yürüten Filistin Dostluk Derneği İcra Müdürü Beşir Hudri de dernek olarak İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasından iki hafta sonra Tunus genelinde eylemler tertip ettiklerini söyledi.

Tunusluları Gazze'ye yönelik Siyonist saldırılara karşı seferber etmeyi hedeflediklerini belirten Hudri, "Filistinli direniş gruplarının ramazan ayı öncesi yaptığı çağrının ardından derneğimiz haftalık eylem kararı aldı. Farklı düşüncelerden insanlar da bize destek veriyor. Filistin'i savunmak sadece Filistinlilerin değil tüm dünyada özgürlüğe inanan insanların da hakkı." dedi.

Tunus'ta "Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu" kuruldu

Tunus'taki sol görüşlü gençlik hareketleri ve STK'lar tarafından kurulan Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu üyesi Vail Nevvar, 7 Ekim'den bu yana düzenledikleri birçok eylemle İsrail'i ve İsrail'e destek veren ülkeleri protesto ettiklerini belirtti.

Filistinli direniş gruplarının ramazan ayı öncesi yaptıkları dayanışma çağrısına cevaben eylem sayılarını arttırdıkları aktaran Nevvar, "Filistin halkını ve direnişini desteklemek için düzenlenen gösterilerin koordinasyonunu sağladık. Böylece Tunus'ta, Gazze'ye destek gösterileri büyük ya da küçük çaplı olsun hemen her gün düzenlenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Kanunsuz bir iş yapmadıklarını vurgulayan Nevvar, düzenledikleri eylemler arasında İsrail ürünlerini boykot ve bu ürünlere ilişkin reklam panolarını tahrip etmek olduğunu aktardı.