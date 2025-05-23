Turan\'dan Özel\'e Açık Çağrı

FATİH Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklama hakkında konuştu. Turan, "Hiç uzatmadan, hemen, şimdi Fatih Belediyesi ile ilgili her ne var ise, bugün açıklasın. Savcılığa da suç duyurusunda bulunsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklama hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "CHP Genel başkanı Özgür Özel Bey, Silivri Cezaevi çıkışında bir cümle söylemiş. 'Sadece CHP dönemine bakıyorlar, hırsızlık yolsuzluk AK Parti döneminde ise bakmıyorlar. Önümüzdeki salı sayıştayın işlem yapın deyip bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyelere teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Partili belediye operasyon yaparsa Fatih Belediyesi'nden başlayacağım' demiş. Fatih Belediyesi'nden bir yanlışlık olduğu, Fatih Belediyesi'nde sayıştayla ilgili sorun olduğu imajı oluşturmuş. Şimdi ben yaklaşık 25 yıldır siyasette olan birisiyim, bir genel başkana cevap vermek bir belediye başkanı işi değildir. Ama bir genel başkan da böylesine bir cümle kullandıysa, ona da buradan haddini bildirmem gerekiyor. Bakınız söylemem gereken hadise şudur. CHP Genel Başkanının AK partili Belediyelerle ilgili ve Fatih Belediyesi'yle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu, suç duyurusu varsa ahlaken ve vicdanen zaten, 'Bunu Salı gününe açıklayacağım' demesi hukuken de ahlaken de vicdanen de, tehdit etmesi hem ahlaken hem hukuken hem de vicdanen yanlış bir şeydir" dedi.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN, BEKLİYORUM'

Turan, "Ben şimdi buradan söylüyorum. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Elinde ne varsa Fatih Belediyesi ile ilgili, burda şahsıma hitap etmeden Fatih Belediyesi'ni kullanıyorum. Fatih Belediyesi'yle ilgili, şahsımızla ilgili hemen bugün açıklasın elinde ne varsa. Bugün hemen, kendi vakti yoksa bunun da arkasındakilerden bir genel başkan yardımcısının eline versin, o açıklasın. Savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Bunu acilen bekliyorum. Bakın bu kurumun bir sesi yok. Bu kurum, Fatih Belediyesi tek başına burada konuşamaz. Fatih Belediyesi'yle sesini duyuracak olan, onun adına cevap verecek olan kişi Fatih Belediye Başkanıdır. Burada 3 bin insan çalışıyor. Bugün günlerden cuma, 3 bin insanın aileleri var. Siz Fatih Belediyesi ile ilgili ayaküstü çıkarken bir metin de değil. İşte, 'AK Partili Belediyelerle ilgili bir takım şeyler var. Fatih Belediyesi ile başlayacağım' diyorsun. Ben de buradan açıklıkla söylüyorum. Hemen bugün 3 bin tane insanın aileleri Fatih Belediyesi'nde ne var diye sorar. Hemen, bugün ne var ise açıklayın. Bakın şimdi bunu söylemek durumundayım. Ben de Türkiye'de millete hizmet yolunda siyaset yapan birisiyim. Ömrünün yaklaşık 25 yılını, çeyrek yüz yılını ben de hizmetle geçirdim. Hem son dönemde bazı CHP'li Belediyelerle ilgili ilgili ortadaki iddialarla ilgili adalet arayışında bulunanların, yani işte, 'Efendim şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor, insanlar lekeleniyor, aileler lekeleniyor' söylemleri ile konuşanların, çala kalem, ayaküstü, ne konuştuğunu bilmeden insanları, kurumları itham etmesini de kamunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

'FATİH BELEDİYESİ İLE İLGİLİ HER NE VAR İSE, BUGÜN AÇIKLASIN'

Turan, "Yine açık söylüyorum başka bir konu da oldu, Beyazıt Meydanı ile ilgili elektriklerin karartılması konusunda. Kendi yaptıkları savunma psikolojisi içerisinde ortada bir takım durumlar var. Ben bir yönetici olarak burada bir sürü suç iddiası konular var. Bazı CHP'li Belediyelerle ilgili hukuki sonuçlar doğmadan kimseyi suçlu ilan etmek benim tarzım değil. Ama ortaya dökülmüş bir sürü meseleler var. Bir sürü itiraflar var. Ama bunlarla ilgili, bunlara cevap vermekte gittikçe zorlandıkça bu sefer AK Partili belediyeler üzerinde bir ithamlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları kabul edecek bir tarafımız yok ve açıklıkla şunu söylüyoruz. Bakın hiç uzatmadan, hemen, şimdi Fatih Belediyesi ile ilgili her ne var ise, bugün açıklasın. Savcılığa da suç duyurusunda bulunsun. Dediğim gibi, eğer vakti de yoksa bir genel başkan yardımcısına ya da herhangi bir arkadaşını görevlendirsin ve açıklasınlar. Biz de merakla bekliyoruz. Acaba bu büyük yolsuzluk olayı neymiş? Onu da beraberce dinlemek istiyoruz. Bir şey daha anlaşılmıştır ki, gerçekten muhataplarımızın gerçek bir adalet, hak, hukuk, iyi ve kötü ayrışması arayışında olmadıkları ortadadır. Hem insanları vicdan muhasebesine telkin eden, yani işte insanların aileleriyle alakalı, kurumlarda ilgili adalet çağrıları yapan insanların ayaküstü, çala kalem binlerce insanı çalıştığı bir kurumla alakalı ithamlarda bulunması ve onu da 'Evet açıklıyorum. Salı günü de bunu açıklayacağım' demesi de çok ahlaki olmayan bir durumdur. İşte onun için, en azından bunu bugün açıklamasını talep ediyorum. Eğer varsa bir şey bugün açıklasın. Açıkça çağrı yapıyorum. Ben de hangi açıklamayı yaparsa buradayım. Onlara da cevap vereceğim" dedi.