Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte hız verdiği temizlik çalışmalarının kapsamını Kurban Bayramı öncesi daha da genişleterek sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi daha temiz bir ilçe için kolları sıvadı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan çevresel riskleri önlemek amacıyla kentin farklı noktalarında çöp konteynerlerinin etrafında, Turgutlu Kabristanı'nda ve muhtelif bölgelerde kireçleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler; kabristan ile birlikte Kabaçınar, Irlamaz, Hacıisalar, Yunusdere, Ören, Karaköy, Kuşlar Mahalleleri ve ilçe genelinde kireçleme çalışmasını tamamladı. Bu sayede hem kötü kokuların önüne geçildi hem de bakteri ve mikroorganizmaların üremesi engellendi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Kurban Bayramı öncesinde hem hijyenik hem de çevre açısından daha sağlıklı bir kent için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz, yaptığı kireçleme işlemleriyle hem kötü kokuların hem de zararlı mikroorganizmaların oluşumunun önüne geçiyor. Tüm hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı bir Turgutlu'da bayram geçirmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.