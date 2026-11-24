HÜSEYİN DAYLAK - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir grup kadın, kurdukları kitap okuma kulübü bünyesinde her ay bir araya gelerek okudukları kitapları yorumluyor.

Turhal Kitap Okuyor Kulübünün eğitimci, avukat, sağlıkçı gibi farklı mesleklerden 30 üyesi, 2 yıldır ayda bir gün kulüp başkanı Esra Eraslan'ın restoranında bir araya geliyor.

Kulüp üyesi kadınlar, burada daha önce belirleyip okudukları kitapla ilgili düşüncelerini birbirleriyle paylaşıyor.

Turhal Kitap Okuyor Kulübü Başkanı Esra Eraslan, AA muhabirine, Turhal'dan önce Sivas'ta yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Turhal'a geldikten sonra kitap okuma adına herhangi bir kulüp olmadığını gördüğünü belirten Eraslan, "Restoranda elinde kitapla gelen müşterilerin 6 ay peşinde gezdim, 'Kitap okumayı severseniz kulüp kuralım.' diye. Sonrasında arkadaşlar birbirine söyleyerek grubumuz büyümeye başladı. İki yılda yaklaşık 30 kitap okuduk." dedi.

Kulüp üyelerinin bir araya gelmesinin zor olduğunu anlatan Eraslan, şöyle devam etti:

"Ben daha da ilerleyeceğimizi düşündüm açıkçası. Kitapları okumayı seven hanımlarımız oldukça var. Ayda 4-5 kitap okuyan arkadaşlarımız var. Kitap okuyan, kitaplar hakkında düşünen insanlarla bir arada olmak çok keyifli. Her ay bir kitap belirliyoruz. Belirlediğimiz kitabı da hep birlikte okuyoruz. Kitap seçerken ortak karar almaya çalışıyoruz. Programları yaparken de ortak karar alıyoruz. Birbirimizi hiç tanımıyorduk."

Genellikle eğitimcilerin yer aldığı bir grup olduklarına işaret eden Eraslan, pek çok meslekten arkadaşları bulunduğunu kaydetti.

Kulüp üyelerinden öğretmen Sinem Aksoy da kulübe bir arkadaşı vasıtasıyla katıldığını dile getirerek, "Kitapları sevdiğimi bildiği için gelmemi söyledi. 2 yıldır düzenli olarak katılıyorum. Çok farklı ve donanımlı insanlar tanıdım." ifadesini kullandı.

Emekli bankacı Filiz Ay ise toplantılarının güzel ve keyifli geçtiğini vurgulayarak, herkesin okuduğu kitaba farklı bir yorum getirdiğini anlattı.

Öğretmen Burcu Uygur Yeşilnacar da yaklaşık 1 yıldır kulüp toplantılarına düzenli katıldığını belirterek, "Çünkü kitap okumak kadınlar için çok önemli. O nedenle kitap kulübümüze sonuna kadar devam edeceğim. Turhal'daki hanımların bir araya gelip okuması, kitaplar hakkında yorum yapabilmesi büyük bir kazanım." diye konuştu.