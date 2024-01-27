 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Büro-Sen İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Büro-Sen İstişare Toplantısı Yapıldı

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türk Büro-Sen'in Bilecik İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sendikanın Genel Başkanı Türkeş Güney, üye sayısının 100 bine yaklaştığını ve kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini koruma amacını vurguladı. Toplantıya, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Özkan Ulupınar, Bilecik İl Başkanı Cüneyt Taşkesen ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Türk Büro-Sen İstişare Toplantısı Yapıldı
27.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:04
Abone Ol

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) Bilecik İl Başkanlığınca istişare toplantısı yapıldı.

Sendikanın Genel Başkanı Türkeş Güney, bir kafede üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 32 yıl önce çıktıkları hak mücadelesinde her gün büyüyerek yollarına devam ettiklerini söyledi.

Üye sayılarının 100 bine yaklaştığını belirten Güney, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede bağlı olduğumuz tek yer vardır o da Türk milleti ve onun hassasiyetleridir. Kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve ilerletilmesini temel amaç edinmekle birlikte ülkemizin üniter yapısının, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması noktasında önemli görevler ifa ettiğimizi düşünüyorum. 'Devletin olmadığı yerde memur da olmaz' gerçeğinden yola çıkarak bir taraftan kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi bir taraftan da varlığımızın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve temelleri üzerinde yükseldiği tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hak aramanın, haksızlığa karşı mücadele etmenin, güçsüzün yanında olmanın, ekmek kavgasının kutsallığına inanıyor ve sendikacılığa da bu gözle bakıyoruz."

Toplantıya, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Özkan Ulupınar, Bilecik İl Başkanı Cüneyt Taşkesen ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bilecik, Türkiye, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Büro-Sen İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

Son Dakika
13:12 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:38:06. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Büro-Sen İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement