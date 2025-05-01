Türk Film Endüstrisi Sempozyumu Başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Antakya Uluslararası Film Festivali işbirliğiyle Türk Film Endüstrisi Sempozyumu yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda iki gün süren sempozyumda, sinema ve dizi sektöründen usta yönetmenler, yapımcılar ve oyuncular, film endüstrisinin geleceğini tartıştı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Şentürk ile Antakya Uluslararası Film Festivali Başkanı Mehmet Oflazoğlu yaparken, sempozyum konuşmacıları arasında yapımcılar Kerem Çatay, Halil Kardaş ve Nuray Kayacan Sünbül, yönetmenler Aydın Orak ve Eylem Kaftan yer aldı.

Sempozyumun kapanışında ise oyuncular Bülent Keser ve Ümmü Putgül, uygulamalı bir oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi.