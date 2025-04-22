Türk Film Endüstrisi Sempozyumu İstanbul'da!

Antakya Uluslararası Film Festivali ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü iş birliğiyle "Türk Film Endüstrisi Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyum 28-29 Nisan'da sinema sektörünün önemli isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Etkinlik, yapımcılıktan oyunculuğa, yönetmenlikten sektörün yapısal dinamiklerine kadar Türk sinemasının tüm bileşenlerini ele alacak kapsamlı bir platform sunacak.

Sektörden katılımcıların farklı oturumlarda sinema öğrencileriyle buluşacağı etkinlik kapsamında üç söyleşi ve bir uygulamalı atölye düzenlenecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğindeki sempozyum ile Türk sinema filmi üretiminin sorunlarına çözüm bulmak, üretim sürecini verimli hale getirmek, Türk sinema endüstrisinin ulusal ve uluslararası düzeyde güçlenmesine katkı sağlayarak sektörün gelişimini tarihsel, ekonomik, teknolojik ve kültürel açılardan değerlendirmek amaçlanıyor.

Antakya Uluslararası Film Festivali'nin, sinemaya katkı misyonunun bir uzantısı olarak hayata geçirilen etkinlikte, sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin öğrencilerle buluşması hedefleniyor.