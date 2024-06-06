İsrailli Yetkililerin Konuşması Nedeniyle Türk Heyeti ve Diğer Ülkeler Salonu Terk Etti - Son Dakika
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İsrailli Yetkililerin Konuşması Nedeniyle Türk Heyeti ve Diğer Ülkeler Salonu Terk Etti

İsrailli Yetkililerin Konuşması Nedeniyle Türk Heyeti ve Diğer Ülkeler Salonu Terk Etti

İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Filistin Özel Oturumu düzenlendi. İsrailli yetkililerin kürsüye gelmesiyle birlikte Türk heyeti dahil birçok ülkenin temsilcileri salonu terk etti. Türk heyeti, İsrailli yetkililere tepki göstererek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. İsrailli yetkililerin konuşmaları alkışlanmadı.

06.06.2024 18:07
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İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Filistin Özel Oturumu'na katılan Türk heyetinin de aralarında olduğu çok sayıda ülkenin temsilcileri, İsrailli yetkililerin kürsüye gelmesiyle tepki amacıyla salonu terk etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı, BM Cenevre Ofisi'nde devam ediyor.

Konferans kapsamında Filistin Özel Oturumu düzenlendi.

Oturumda konuşmak için kürsüye davet edilen İsrailli hükümet yetkilisi ve işveren temsilcisi ayrı ayrı protesto edildi.

Çok sayıda ülkenin temsilcileri, İsrailli yetkililerin kürsüye gelmesiyle salondan ayrıldı.

Türk heyeti de, İsrailli yetkililere tepki göstererek salonu terk etti.

Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrailli yetkililerin konuşmaları alkışlanmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Yetkililerin Konuşması Nedeniyle Türk Heyeti ve Diğer Ülkeler Salonu Terk Etti - Son Dakika

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