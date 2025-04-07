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Türk İş İnsanları Peru'da

Türk İş İnsanları Peru\'da

DEİK Başkanı Lale Keşoğlu, Türk iş insanlarıyla Peru'ya ziyarette bulunarak işbirliği fırsatlarını görüştü.

07.04.2025 04:16
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı Lale Keşoğlu başkanlığındaki Türk iş insanları, Peru'ya ziyarette bulundu.

Türk iş insanları, başkent Lima'ya 25-28 Mart'ta gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Enerji ve Maden Bakan Yardımcısı Henry Luna Cordova ve Proinversion Başkanı Luis Natal Del Carpio Castro'nun yanı sıra Ticaret ve Turizm Bakanlığı, Ulusal Sanayi Derneği (SNI), Lima Ticaret Odası (CCL), İhracatçılar Birliği ADEX ve Merkez Bankası yetkilileriyle bir araya geldi.

Keşoğlu başkanlığındaki heyete Büyükelçi Serra Kaleli ve Ticaret Müşaviri Leyla Uzun Kavşut eşlik etti.

Farklı sektörlerdeki işbirliği ve yatırım imkanlarının ele alındığı görüşmelerde, madencilik ve altyapı alanları başta olmak üzere çeşitli yatırım olanaklarına değinildi.

Görüşmelerde, ayrıca söz konusu ziyaretin ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin derinleştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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